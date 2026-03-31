ドン小西、咽頭がんを告白 今年すでに2度の手術も明かし「完治するのは間違いないから、僕は」
ファッションデザイナーのドン小西（75）が、3月31日放送のフジテレビ系『ノンストップ！』(毎週月〜金 前9:50)にVTRで出演。咽頭がんを初告白した。
【動画】こだわりの詰まったドン小西の“新築豪邸”チラ見せ映像
番組は、放射線治療などの闘病生活を取材。また、それを支える妻との生活や、新たに建てた軽井沢の豪邸などを紹介。“最期のすみか”のこだわりと、人生の最期をどう生きるのかなどを語った。
ドン小西はインタビューで「今年はね、運よくリノベーションする。そんな年だと思う」と語り、「1月早々に心臓弁膜症の手術」「2月に膀胱がんの摘出手術」「そしてなんと、咽頭の部分にがんが見つかった」と、直近で手術していたことも告白した。
インタビュー後半には「あと足の巻き爪も気になるし…」と笑顔を見せ、「放射線治療して、ひと月半。そして完治するのは間違いないから、僕は」と明るい表情で語った。
【動画】こだわりの詰まったドン小西の“新築豪邸”チラ見せ映像
番組は、放射線治療などの闘病生活を取材。また、それを支える妻との生活や、新たに建てた軽井沢の豪邸などを紹介。“最期のすみか”のこだわりと、人生の最期をどう生きるのかなどを語った。
ドン小西はインタビューで「今年はね、運よくリノベーションする。そんな年だと思う」と語り、「1月早々に心臓弁膜症の手術」「2月に膀胱がんの摘出手術」「そしてなんと、咽頭の部分にがんが見つかった」と、直近で手術していたことも告白した。
インタビュー後半には「あと足の巻き爪も気になるし…」と笑顔を見せ、「放射線治療して、ひと月半。そして完治するのは間違いないから、僕は」と明るい表情で語った。