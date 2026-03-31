羽田エクセルホテル東急は、「FLYER'S Afternoon Tea」を4月1日から6月30日まで提供する。

スイーツは、グレープフルーツタルト、苺のマカロン、チェリーのギモーヴと飛行機サブレ、アプリコットとミントのヴェリーヌなどで、飛行機シューはノワゼットプラリネのカスタードとレモンクリーム、ノワゼットのキャラメリゼをサンドして仕上げた。「紅茶とグリオットチェリー」と「プレーン」のスコーン2種は、クロテッドクリームと季節のコンフィチュールを添えて提供する。セイボリーは、春キャベツとシラスのカッペリーニサラダ仕立て、旬の新玉ねぎのポタージュ、オレンジソースを合わせた真鯛の昆布締め、バジル香るタルタルソースを合わせたホタルイカのフリット、筍と生ハムのマリネなどを用意する。乾杯用のノンアルコールスパークリングワインに加え、TWG Tea3種とコーヒーやジュース類を含むドリンクバーを利用できる。

場所はカフェ＆ダイニング「フライヤーズテーブル」。提供時間は午前11時半から午後3時まで。料金は4,600円。税・サービス料込。除外日は5月2日〜5日・30日・31日と6月27日・28日。