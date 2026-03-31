NTTドコモとローソン銀行は、全国のローソン銀行ATMにおいて「d払い」残高への現金でのチャージおよび出金の取扱いを開始した。

これまで、d払い残高へのチャージや出金は、銀行口座やセブン銀行ATMなどでも対応していたが、新たにローソン店舗などに設置されている全国1万4000台以上のローソン銀行ATMで利用できるようになった。24時間365日いつでも現金の入出金ができる。

新型機での現金チャージ

現行機での現金チャージ

チャージにかかる手数料は無料で、1回あたり1000円～10万円、1カ月あたり最大30万円まで入金できる。チャージ回数に制限はない。残高から現金の引き出しは、1回あたり220円の手数料がかかる。1回あたりの出金上限額は10万円で、1カ月に10回までの制限がある。

ローソン銀行ATMで取り扱える現金は紙幣のみで、入出金は1000円単位。現行機のATMでチャージする場合、お釣りは出ず、投入した金額がすべてd払い残高へチャージされる。

項目 チャージ 出金 1回あたりの上限 1000円～10万円 10万円 1日あたりの上限 10万円 - 1カ月あたりの上限 30万円 - 1カ月あたりの回数上限 制限なし 10回 手数料 無料 220円/回