警察庁は、自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」制度を４月１日から導入する。対象は１６歳以上で、信号無視（６０００円）、ながら運転（１万２０００円）など、事故の危険性が高い順に高額に設計される。

◆主な交通違反とその反則金

▼走行中にスマホを手に持って通話、または画面を注視する携帯電話使用、保持など（１万２０００円）

▼遮断機が閉じている、または警報機が鳴っている踏切への進入（７０００円）

▼信号無視赤信号での進行（６０００円、点滅信号無視は５０００円）

▼通行区分違反車道の右側通行（逆走）、歩道通行ルールの逸脱など（６０００円）

▼速度超過指定された速度制限を超えて走行する（超過速度により変動、６０００円〜）

▼「止まれ」の標識がある場所で一時停止しない（５０００円）

▼夜間にライトを点灯せずに走行する（５０００円）

▼傘差し運転、イヤホン使用（安全な音が聞こえない状態）など（５０００円）

▼ブレーキが正常に作動しない状態での運転などの制動装置不良（５０００円）

▼通行禁止違反進入禁止や一方通行の逆走など標識に従わない走行（５０００円）

▼他の自転車と横に並んで走行する並進禁止違反（３０００円）

▼二人乗り（軽車両の乗車積載制限に違反する二人乗り＝幼児同乗器などを除く、３０００円）

▼二段階右折を行わないなどの交差点右左折方法違反（３０００円）