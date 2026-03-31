馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はフサイチエアデールが勝った２０００年のダービー卿ＣＴを取り上げる。武豊騎手とのコンビ復活で、１年ぶりの復活Ｖ。牡馬相手の重賞Ｖは初めてだった。

コンビ復活即復活Ｖだ。最後の直線。フサイチエアデールは右前のタイキブライドルを目標に、左後ろから迫るシンコウエドワードを振り払うように加速する。武豊は馬場の真ん中へ持ち出し、しっかりと手綱を押す。最後まで続いた追い比べを首、首差でしのいだゴール板。１９９９年の報知杯４歳牝馬特別（現・報知杯フィリーズレビュー）以来の勝利をゲットし、春のマイル王決定戦の安田記念へ、絶好のスタートを切った。

約１１か月、６戦ぶりのコンビとなった武豊は「ちょっと先頭に立つのが早かったけど、よく我慢してくれた。休み明けのうえ、５６キロを背負っていたのにタイムも速い。内容は濃い。能力を再認識した」と称賛の言葉を並べた。それまで桜花賞２着など【１２０１】でベストと言えるマイルへの距離短縮で、名手とのコンビ復活。松田国調教師も「強いエアデールを多くのファンに見てもらいたかった。ドンピシャだね」と笑みが絶えない。

危機から間一髪のところで生還した。約２か月前の２月１１日、放牧先の宮城・山元トレセンが火災に見舞われた。２２頭が焼死したが、別の棟にいたため難を逃れた。栗東に帰厩してからは、物音に敏感になり、怖がったりするようになった。しかし、関係者は悪いイメージを払しょくするように懸命のケア。この日も「馬群に入れたくなかった」（武豊）というシミュレーションどおり、外めを走らせた手綱さばきもさえた。

同馬はこの年の暮れに現役を引退した。重賞４勝など通算２１戦５勝。Ｇ１は桜花賞２着、エリザベス女王杯も２年連続２着で勝てなかったが、常に牝馬のトップクラスで活躍した。

北海道・早来町のノーザンファームで２００１年から繁殖生活に入ると、初子のライラプスと２番子のフサイチリシャールがともに重賞勝ち。特にフサイチリシャールは自らが届かなかったＧ１タイトルを２００５年朝日杯ＦＳで手にした。母としての存在感も格別だった一頭だ。