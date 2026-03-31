バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「モンチッチ めじるしアクセサリー2」を2026年3月 第4週より発売する。全6種で価格は300円。

2026年3月 第4週発売「モンチッチ めじるしアクセサリー2」(全6種・300円)

「モンチッチ めじるしアクセサリー2」は、大人気モンチッチのめじるしアクセサリー第2弾。キュートなベビチッチが新規ラインナップに加わる。

○ラインナップ

モンチッチくん(スタンダードver.)

モンチッチくん(復刻ノーマルver.)

モンチッチちゃん(復刻ノーマルver.)

ベビチッチ

チムたん(ピンクver.)

チムたん(イエローver.)

モンチッチくん(スタンダードver.)

モンチッチくん(復刻ノーマルver.)

モンチッチちゃん(復刻ノーマルver.)

ベビチッチ

チムたん(ピンクver.)

チムたん(イエローver.)