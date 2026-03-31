　あす４月１日からは、様々な食料品や日用品などで価格改定や値上げが行われる。主な品目は以下の通り。

　【光熱費・公共料金・社会保険】

　▼電気・ガス料金　政府による価格激変緩和対策事業の補助金が終了。標準世帯で、月額１０００〜３０００円程度の実質的な負担増に。

　▼第１号被保険者（自営業、農業従事者とその家族、学生、非正規社員、無職者）の国民年金保険料　月額１万７９２０円（前年度の１万７５１０円から４１０円の引き上げ）となり、年間負担は４９２０円増

　▼協会けんぽ（介護保険料率）　全国平均で１．５９％から１．６２％へ引き上げ（４月納付分ら適用）

　【日用品・たばこ】

　▼大王製紙（エリエール）　トイレットペーパー、キッチンタオルなど家庭用・業務用紙製品（１０％以上）

　▼ＪＴ（日本たばこ産業）　加熱式たばこ用スティックおよびカプセル計３７銘柄（１箱あたり２０〜３０円）

　▼フィリップ・モリス・ジャパン　加熱式たばこ用スティックおよび一部の紙巻きたばこ（１箱あたり２０〜５０円）

　【食品・飲料】

　▼味の素　マヨネーズ類（６〜１０％）

　▼ハウス食品　グラタン、おでんの素（１３〜１７％）

　▼日清食品　カップヌードル、袋麺、即席スープ類（５〜１１％）

　▼森永乳業　飲料、アイス、家庭用チーズ（４．８〜１５．８％）

　▼日清オイリオ　家庭用、業務用の食用油（８〜１４％）