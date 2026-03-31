あす４月１日からは、様々な食料品や日用品などで価格改定や値上げが行われる。主な品目は以下の通り。

【光熱費・公共料金・社会保険】

▼電気・ガス料金 政府による価格激変緩和対策事業の補助金が終了。標準世帯で、月額１０００〜３０００円程度の実質的な負担増に。

▼第１号被保険者（自営業、農業従事者とその家族、学生、非正規社員、無職者）の国民年金保険料 月額１万７９２０円（前年度の１万７５１０円から４１０円の引き上げ）となり、年間負担は４９２０円増

▼協会けんぽ（介護保険料率） 全国平均で１．５９％から１．６２％へ引き上げ（４月納付分ら適用）

【日用品・たばこ】

▼大王製紙（エリエール） トイレットペーパー、キッチンタオルなど家庭用・業務用紙製品（１０％以上）

▼ＪＴ（日本たばこ産業） 加熱式たばこ用スティックおよびカプセル計３７銘柄（１箱あたり２０〜３０円）

▼フィリップ・モリス・ジャパン 加熱式たばこ用スティックおよび一部の紙巻きたばこ（１箱あたり２０〜５０円）

【食品・飲料】

▼味の素 マヨネーズ類（６〜１０％）

▼ハウス食品 グラタン、おでんの素（１３〜１７％）

▼日清食品 カップヌードル、袋麺、即席スープ類（５〜１１％）

▼森永乳業 飲料、アイス、家庭用チーズ（４．８〜１５．８％）

▼日清オイリオ 家庭用、業務用の食用油（８〜１４％）