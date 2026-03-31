お笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸（48）が、30日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。詐欺被害に遭いかけた体験を明かした。

同番組で「2本ぐらい立て続けに詐欺っぽい電話が掛かって来た」と切り出した坪倉。1本目は「Wi-Fiの新しいのに無料で変えられます」というもので、「変えたほうが月々1500円ぐらい安くなるし、光回線で早くなる」との案内だった。

発信元が「俺が契約してるのと違う会社だった」のが気になりつつも、乗り気になった坪倉は、工事の日程調整のため個人情報が必要だと言われて回答。戸建てかマンション、住所の確認に続き、番地を聞かれた段階で「だんだん、あれ？あれ？と思って」と振り返った。

そして「お名前もいいですか？」との質問に、「名前も知らないで電話を掛けてきてます？前の（契約中の）会社と違うところなんですよね？勝手にそんなことして大丈夫なんですか？」と返すと、突然切られたという。

それから2、3週間後、海外からの着信があり「怪しいな」と出ないつもりだったが誤ってタップしてしまい、通話状態に。音声ガイダンスで「日本郵政です」との言葉に続き、送った荷物が先方に届いていないため、番号の入力を求められた。

たまたまその日の午前中、税理士に郵便物を発送していたため、坪倉が案内に従い入力すると、電話は転送され日本人男性が応答した。前回の経験から「なんとなくちょっと怪しいな」と思いながらも、「でも郵便物を出してるしな」と応対した。

しかし郵便物に自身の電話番号を書いていなかったという坪倉は「ちなみに、僕の郵便物に電話番号を書いてないのに、なんで分かったんですか？」と質問した。

またしてもそこで通話が切れたといい、2週連続で掛かって来た電話に、坪倉は「何だったんだ」と憤っていた。