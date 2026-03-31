中部電力浜岡原子力発電所（静岡県）の「基準地震動」の算定に関わるデータが意図的に操作されていた問題で、中部電は３１日午前、事実関係に関する報告書を原子力規制委員会に提出した。

規制委は報告書の内容などを基に不正の全容を解明し、今夏にも対応を決める方針だ。

基準地震動は施設の耐震設計の目安となるもので、浜岡原発の基準地震動は２０２３年の審査で規制委から了承された。中部電は今年１月、基準地震動を算定した際、あらかじめ作った大量の地震動データから都合の良いものを選んで過小評価した疑いがあると公表。外部弁護士で構成する第三者委員会を設置した。

この日は、中部電の豊田哲也・原子力本部長が規制委事務局の原子力規制庁を訪れ、同庁の竹内淳・検査監督総括課長に報告書を手渡した。原子炉等規制法に基づく報告徴収命令を受けたもので、中部電の林欣吾社長が同日午後に記者会見を開き、報告書の内容について説明する予定だ。

一方、規制委は中部電本店（名古屋市）への立ち入り検査を３回にわたって実施するなど調査を続けている。これまで関連部署の社員への聞き取りや記録の確認をしたが、基準地震動の策定過程がわかる資料は見つかっていない。報告書の内容を不十分だと判断した場合、中部電に報告書の再提出を求める可能性がある。