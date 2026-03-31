◇インターリーグ ホワイトソックス9―4マーリンズ（2026年3月30日 マイアミ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が30日（日本時間31日）、敵地でのマーリンズ戦に「2番・DH」で先発出場。2016年のトレバー・ストーリー（ロッキーズ、現レッドソックス）以来、史上2人目のMLB最長タイ記録となるデビュー戦からの4試合連発はならなかったが、4試合連続安打でチームの今季初勝利に貢献した。

村上の存在は3年連続100敗以上を喫し、チームの再建を目指すホワイトソックスに刺激を与えている。“効果”を実感したのがミゲル・バルガスだった。村上はこの日、4試合目で初めてのDHとしての出場。それを受け、これまで3試合はスタメンの2試合を含め、全試合で三塁を守ったバルガスが一塁に入った。

村上と仲が良く、この日は“Mune”と刺しゅうが入ったファーストミットを借り「1番・一塁」で出場。4―0の4回1死満塁、左翼席に満塁弾を放つなど、2安打6打点の活躍でチームの初勝利に貢献した。

「これからは三塁でも彼のグローブを使わないといけないかもね。彼は3試合で3本塁打打ってるし、自分もそれを使ってホームランを打てたから。このまま使い続けるかもしれないよ」と満面の笑み。借りたグラブを報道陣に見せ「Mine now」（もう私のものだ）と発し、爆笑を誘った。