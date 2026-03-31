相模原市名誉観光親善大使に就任するアレキサンドロスの（右から）白井さん、川上さん、ベースの磯部寛之さん、ドラムのリアド偉武さん＝２８日、相模原市南区

相模原市とゆかりが深いロックバンド「Ａｌｅｘａｎｄｒｏｓ（アレキサンドロス）」が４月から市名誉観光親善大使に就任するのを記念したトークライブが２８日、同市南区の小田急線相模大野駅近くの広場で開かれ、メンバーらが地元への思いを語った。

市シティプロモーション戦略課によると、アレキサンドロスはメンバー４人のうちボーカル・ギターの川上洋平さんとギターの白井眞輝さんが同市出身。２０２４年９月に同駅の列車接近メロディーに代表曲「ワタリドリ」が採用され、同１０月には大型の野外フェス「ＴＨＩＳ ＦＥＳ」を相模原ギオンフィールド（同市南区）で初めて主催。今年１０月３１日、１１月１日の開催で３年目になる。

トークライブは事前募集した約５００人が詰めかける中、４人そろって登場。大使の委嘱状を受け取った川上さんは「僕と白井君にとって相模原はふるさとであり、アレキサンドロスにとっても本当に大切な場所」とし、フェス開催にも触れて「国内外から素晴らしいアーティストが集まり、４万人の方々に来場いただいた。相模原を知らない人が相模原に来る新しい理由をつくることがわれわれにできること。これまでにない新しいこと、楽しいことに可能性を見いだしていきたい」と語った。

トークライブは市などが主催。名誉観光親善大使の任期は１年間で、プロ野球元巨人監督の原辰徳さん、俳優の本多友也さんも新たに就任する予定。