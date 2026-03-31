【月村手毬-Luna say maybe-】 11月 発売予定 価格： 24,200円（通常版） 27,500円（DX版）

コトブキヤは、フィギュア「月村手毬-Luna say maybe-」を11月に発売する。価格は通常版が24,200円。また、コトブキヤショップ限定のDX版が27,500円となっている。

本商品はゲーム「学園アイドルマスター」よりアイドル「月村手毬」を「Luna say maybe」をイメージして1/7スケールフィギュア化したもの。本フィギュアオリジナルのポーズで立体化され、力強いポージングと真剣な表情は、ステージに全力で挑む手毬の魅力を忠実に再現されている。

「Luna say maybe」の衣装の特徴的な網状のスカートやロングスリーブの色味なども細かく造形されている。また、初星学園の校章をあしらった台座はコトブキヤ「学園アイドルマスター」シリーズ共通仕様となっている。

DX版には本フィギュアのための新規描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドとステッカーが付いてくる。

そして、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップにて予約・購入すると「表情替えパーツ2種セット」が特典としてついてくる。

月村手毬-Luna say maybe-

11月 発売予定

価格： 24,200円（通常版）

27,500円（DX版）

スケール：1/7

サイズ：全高約250mm（台座含む）

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