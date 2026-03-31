【OSHI WORKS ロックマン】 9月 発売予定 価格：8,800円 【OSHI WORKS ロール】 10月 発売予定 価格：8,800円 【OSHI WORKS Dr.ワイリー＆Dr.ライト】 11月 発売予定 価格：11,000円

コトブキヤは、フィギュア「OSHI WORKS ロックマン/ロール/Dr.ワイリー＆Dr.ライト」を、それぞれ9月から11月に発売する。価格は「ロックマン」と「ロール」が各8,800円、「Dr.ワイリー＆Dr.ライト」が11,000円。

本製品は、ゲーム「ロックマン11」に登場する「ロックマン」「ロール」「Dr.ワイリー」「Dr.ライト」を、同社の様々な「推し」活動のニーズに応える新たなフィギュアブランド「OSHI WORKS」でそれぞれ立体化したもの。

「OSHI WORKS ロックマン」は、洗練されたブルーの装甲やクリアパーツもふんだんに採用したディテールまで丁寧に再現され、その存在感はこれまでのロックマンフィギュアの中でも別格となっている。

「OSHI WORKS ロール」は、元気いっぱいのロールを表現しており、コレクションに鮮やかな彩りを加える。

「OSHI WORKS Dr.ワイリー＆Dr.ライト」は、ロックマンを語る上で欠かすことのできない、説明不要の宿命の2人をセットで商品化しており、同シリーズの「ロックマン」「ロール」と一緒に揃えることで、ロックマンシリーズ“完全推し”が完成する。

また全商品共有で、フィギュアの固定にはマグネットを採用しており、コレクションケースに合わせて位置調整もできるほか、1枚の台座に同シリーズのフィギュアを並べて飾れるなど、集める楽しさがさらに広がる。

「OSHI WORKS ロックマン」

「OSHI WORKS ロール」

「OSHI WORKS Dr.ワイリー＆Dr.ライト」

4体組み合わせ例

仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：ノンスケール サイズ：全高 約180mm（台座含む） 素材：PVC、ABS仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：ノンスケール サイズ：全高 約190mm（台座含む） 素材：PVC、ABS仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：ノンスケール サイズ：全高 約220mm（台座含む） 素材：PVC、ABS

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※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。