元テレ朝・富川悠太氏、長男・富川立夢の高校卒業を祝福 記念の親子3ショット公開「かっこよすぎます」「イケメン親子素晴らしい」
元テレビ朝日アナウンサーの富川悠太氏が29日、自身のインスタグラムを更新。「りずむの高校卒業を記念して写真を撮りました」と明かし、芸能活動を行う長男・富川立夢（りずむ）と次男との親子3ショットを公開した。
【写真】「かっこよすぎます」「イケメン親子」高校卒業した長男・富川立夢＆次男との親子3ショットを公開した富川悠太氏
立夢は、15日の投稿で「無事高校卒業しました！」と報告し、制服姿で撮影した卒業式での記念ショットをアップ。「これまで自分を支えてくれた両親、関係者の方々にはとても感謝しています」と記すとともに、「高校を卒業しても自分らしく、自分の夢に向かって全力で突っ走ってまいります！これからも応援よろしくお願いします」と今後に向けての意気込みをつづっていた。
この日の投稿で、悠太氏は「りずむ♪卒業おめでとう」と改めて祝福。「愛する息子2人に囲まれて嬉しさを隠しきれない 僕の顔 笑」と写真館で撮影したと思われる親子3ショットを紹介し、「2人とも順調に育ってくれていて嬉しいです」と父心たっぷりに記していた。
コメント欄には「ご卒業おめでとうございます」「かっこよすぎます」「イケメン親子素晴らしい」などの声が寄せられている。
【写真】「かっこよすぎます」「イケメン親子」高校卒業した長男・富川立夢＆次男との親子3ショットを公開した富川悠太氏
立夢は、15日の投稿で「無事高校卒業しました！」と報告し、制服姿で撮影した卒業式での記念ショットをアップ。「これまで自分を支えてくれた両親、関係者の方々にはとても感謝しています」と記すとともに、「高校を卒業しても自分らしく、自分の夢に向かって全力で突っ走ってまいります！これからも応援よろしくお願いします」と今後に向けての意気込みをつづっていた。
コメント欄には「ご卒業おめでとうございます」「かっこよすぎます」「イケメン親子素晴らしい」などの声が寄せられている。