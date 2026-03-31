MAHA5JAPANの公式Xが更新されました。

【映像】MAHA5JAPANの公式X（全文）

「所属ライバー『夢入レゆ』に関するお知らせ

平素より、VTuber事務所『MAHA5JAPAN』をご支援いただき、誠にありがとうございます。

この度、弊社所属ライバー『夢入レゆ』が永眠いたしましたことをご報告申し上げます。突然のご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます。これまで温かいご支援を賜りました皆様に、深く御礼申し上げます。

なお、当該ライバーの各種アカウントにつきましては、ご家族様と協議の上、2026年4月中を目処に削除させていただく予定です。

また、該当ライバーに関するBOOTHでのご購入商品につきましては、キャンセル対応を実施いたします。対象のお客様にはBOOTH上よりご案内をお送りいたしますので、内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。

本件に関しまして、ほか所属タレントへの直接のお問い合わせやご連絡はお控えいただきますよう、何卒ご理解とご配慮をお願い申し上げます。

【ご家族より】

夢入レゆを応援してくださったファンの皆様、これまで彼女を支え、愛してくださり本当にありがとうございました。

皆様からの温かい応援の言葉や日々の配信での交流は、間違いなく彼女が生きるための大きな支えとなっておりました。彼女もまた、ファンの皆様と過ごす時間を心から愛し、大切にしておりました。

彼女にたくさんの愛情を注いでくださったすべての皆様に、家族一同、心より深く感謝申し上げます」

（『ABEMA NEWS』より）