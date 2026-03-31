「地酒の飲み比べが楽しめる」グルメが魅力的な“広島県の道の駅”ランキング1位に反響！【2026年調査】
瀬戸内の穏やかな気候に育まれた食材がそろう広島県。ドライブの途中に立ち寄りながら、その土地ならではのおいしさを堪能できる道の駅が点在しています。
All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に「道の駅（グルメ）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「グルメが魅力的だと思う広島県の道の駅」ランキングを紹介します！
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また交流館は、県内外の商品5000点以上を取りそろえた充実の品ぞろえが魅力です。安芸津産の牡蠣や鹿肉を用いたジビエなど、東広島のさまざまな味に出会えます。
回答者からは「地元の食材を使ったグルメがあるから」（30代女性／静岡県）、「14種類の旬の食材を使ったジェラートが評判だからです」（40代女性／富山県）、「牡蠣を堪能したい」（50代男性／千葉県）といったコメントが寄せられています。
キッズスペースも充実していて、屋内の子ども向け遊び場や屋外の芝生園地などファミリー層も楽しめます。軒下広場では野菜の詰め放題や「こども縁日」などを開催しているので、こちらも要チェックです。
回答コメントでは「フードコートのクオリティが高くて、お酒に合うおつまみが充実しているから」（30代女性／石川県）、「比較的新しい道の駅ですが、酒蔵の街、西条ならではのグルメが豊富です」（20代女性／大阪府）、「日本酒の仕込み水を使ったグルメや地酒の飲み比べが楽しめるからです」（30代男性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に「道の駅（グルメ）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「グルメが魅力的だと思う広島県の道の駅」ランキングを紹介します！
2位：湖畔の里福富（東広島市）／24票2位にランクインしたのは、「湖畔の里福富」です。丸一日遊べる道の駅として知られ、湖畔ならではの景色や21種類のアトラクションが集結したふれあい広場、年中無休の芝生広場など、アウトドアを楽しむスポットが盛りだくさん。
また交流館は、県内外の商品5000点以上を取りそろえた充実の品ぞろえが魅力です。安芸津産の牡蠣や鹿肉を用いたジビエなど、東広島のさまざまな味に出会えます。
回答者からは「地元の食材を使ったグルメがあるから」（30代女性／静岡県）、「14種類の旬の食材を使ったジェラートが評判だからです」（40代女性／富山県）、「牡蠣を堪能したい」（50代男性／千葉県）といったコメントが寄せられています。
1位：西条のん太の酒蔵（東広島市）／32票1位にランクインしたのは、三大酒処に数えられる東広島市西条地区にある「西条のん太の酒蔵」です。ちなみに道の駅名に使われている「のん太」は、タヌキをモチーフにした東広島市の観光マスコットキャラクター。道の駅はその名の通り、地酒がたくさん並ぶほか、ジャガイモや牡蠣といった農水産物、加工品が豊富です。
キッズスペースも充実していて、屋内の子ども向け遊び場や屋外の芝生園地などファミリー層も楽しめます。軒下広場では野菜の詰め放題や「こども縁日」などを開催しているので、こちらも要チェックです。
回答コメントでは「フードコートのクオリティが高くて、お酒に合うおつまみが充実しているから」（30代女性／石川県）、「比較的新しい道の駅ですが、酒蔵の街、西条ならではのグルメが豊富です」（20代女性／大阪府）、「日本酒の仕込み水を使ったグルメや地酒の飲み比べが楽しめるからです」（30代男性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)