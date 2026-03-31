なごみ、美脚際立つワンピース姿を披露！ 「ハーフアップ久しぶりじゃないですか！？全部かわいい」
カップルYouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみさんのスタッフが運営する公式Instagramは、3月29日に投稿を更新。なごみさんの美しい姿を披露しました。
【写真】なごみの美しいオフショット
コメント欄では「ハーフアップ久しぶりじゃないですか！？全部かわいい」「可愛いラブ」「リップの色素敵です」「なごみさん綺麗」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】なごみの美しいオフショット
「リップの色素敵です」同アカウントは「Misélの撮影オフショット」とつづり、4枚の写真を載せています。1枚目には美しいドレス姿を、2枚目以降には白いワンピースに黒いシアーカーディガンを着用した姿を披露。どちらも美脚がすらりと伸びていて、抜群のスタイルが際立っています。
「ほんまに可愛すぎるで」同アカウントは14日に「TGC 2026 S/S」とつづり、ファッションイベント「東京ガールズコレクション」に出演した際のなごみさんのオフショットも披露しています。この投稿には「ほんまに可愛すぎるで」「綺麗」といったコメントが寄せられていました。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)