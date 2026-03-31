「春のおめかしをした子やぎちゃんが可愛い」



【写真】花冠を頭にのせた子やぎさん

花冠を頭に乗せ、桜の枝を添えられた白い子やぎさんの写真。投稿したのは、北海道でやぎミルクの生産・販売を手がける「やぎミルク専門店プティ・シェーヴル北海道」（@_petitechevre）さん。目を細めて春の装いを受け入れる子やぎさんの姿が、多くの人の心を和ませました。



「ミュシャを想起させる高貴さ＆神々しさですね」

「癒し補給めぇー(ﾟ∀ﾟ)」

「ぬいぐるみみたいですね、いや、ぬいぐるみがこの子やぎちゃんを真似したんですね」

「可愛綺麗！！優しそう」



愛らしい見た目への称賛はもちろん、その神々しさや気品を称える声も相次ぎました。大切に育てられていることが伝わってくるような子やぎさんの表情が、多くの人の癒しになったようです。



可愛らしいおめかしの裏には、スタッフさんと子やぎさんとのどんな日常があるのでしょうか。やぎミルクへのこだわりも含め、プティ・シェーヴルさんに伺いました。



ーー子やぎさんにおめかしをさせたきっかけは？



「以前、牧場スタッフが子やぎちゃんにシロツメクサの花冠を被せた写真を撮ってくれたのがとても可愛かったので、それ以降、季節やクリスマスなどのイベントに合わせたおめかしを子やぎちゃんにしてもらって一緒に四季を楽しんでいます」



ーー子やぎさんは、生まれてからどのくらいでしょうか？



「去年撮影したものですが、当時は生後3ヶ月でした」



ーー花冠は、スタッフさんの手作り？



「花冠は市販のものです。冬場に子やぎちゃん達が着ているお洋服はスタッフで手作りしています」



ーー牧場ではどのくらいのヤギを飼育されていますか？



「東京ドーム約10個分の敷地内で、およそ600頭のやぎを飼育しています。ベビーラッシュの時期などは1000頭近くの頭数になることもあります」



ーー「シェーヴルミルク」というやぎのミルクや、ミルクを使用したお菓子を販売されていますが、牛乳とは味が違うのですね？



「当店のやぎミルクは、独特のクセや匂いなどが出ないようやぎの飼育方法から生産方法まで徹底的にこだわっており、クセがなくスッキリとした自然な甘みを楽しむことができます」



「やぎミルクは牛乳と比べて脂肪球が小さいため消化吸収がよく、『牛乳を飲むとお腹が痛くなる』という方でも飲みやすいミルクです。また、牛乳アレルギーを引き起こしにくく、血圧やコレステロール値をコントロールするタウリンも牛乳の約20倍含まれています。



成分がヒトの母乳に近いため、ご年配の方やお子様、筋力トレーニング中の方、ペットなどの健康維持にもおすすめです。やぎミルクはまだまだメジャーではありませんが、不足しがちなカルシウムを補いつつ、様々な人に寄り添い、より健康な毎日を助ける飲み物として、少しずつ認知され始めています」



ーーヤギのミルクを搾る際に、特に気をつけていることは？



「ミルカーで搾る前に『前搾り』という手搾りを4回行います。この時に、異常乳でないかを目視で確認します。また、ミルカーをつける前には乳頭の清拭を行います。乳頭に傷があると、拭いた時にタオルに血が付くので気をつけてチェックします。搾乳が初めてのヤギは、乳頭を触られるのを嫌がりミルカーを蹴り落とす勢いで暴れるので、慣れてもらうまでは大変です。



搾乳頭数が増えると時間内に終わらなくなってくるので、搾乳時間が長いヤギ（乳量が多い子や乳頭口が細い子）を把握し、他の子よりも早めに吸い始めるようにしています。過搾乳による乳房炎にならないよう、ミルカーを装着している子を気にかけながら、次のヤギを搾り始めるのが忙しいです」



ーープティ・シェーヴルさんで人気の商品は？



「1位は、やぎミルクのソフトクリーム＆やぎミルクの生ソフトクリームアイスです。味わいは濃厚、口どけはなめらか、なのに後味はスッキリ。贅沢なヘルシーデザートとして春夏秋冬問わずお楽しみいただけます。



『やぎミルクのソフトクリーム』をご自宅でも楽しめるようカップアイスにした『やぎミルクの生ソフトクリームアイス』は、『北のハイグレード食品2025』も受賞しています」



「2位はシェーヴルミルクで、クセのないスッキリとした口当たりが大好評！北海道日高町の自社牧場で生産する、機能性抜群のやぎミルクです」



「3位の北海道産やぎミルクパウダーは、希少で栄養豊富なやぎミルク100％の粉ミルクです。ペットの健康を大切にしている方にとってもオススメ。人用・ペット用を各種ご用意しておりますが、容量・パッケージが違うのみで中身は同じものなのでペットを飼っていない方もお飲み頂けます。高熱を加えないフリーズドライ製法により栄養成分の損失が少なく、粉末状で低水分のため長期保存が可能です」



スタッフさんの丁寧な手仕事と、やぎたちへの深い愛情があってこそ生まれる、プティ・シェーヴルさんのやぎミルク。おめかしした子やぎさんの愛らしい姿は、その温かな牧場の日常を映し出しているのかもしれません。



「プティ・シェーヴルでは、北海道札幌市にある実店舗とECサイトにて、こだわりのやぎミルク＆スイーツ・グッズ・ペット用商品等を販売しています！『やぎミルクはクサみがある』というイメージをお持ちの方も、当店のやぎミルクはクサみの出ない製法を徹底しておりますので、ぜひ一度お試し頂けると嬉しいです。



パッケージも当店のマスコット・子やぎのプティをあしらった可愛らしいデザインとなっていますので、ギフトや自分へのご褒美にもおすすめです。現在は『アルプスの少女ハイジ』とのコラボやぎミルク＆グッズも販売中です。また、大切なわんちゃん・ねこちゃんの健康維持におすすめのペット用おやつも、大変人気の商品です。



XやInstagramでは可愛いくて癒される子やぎちゃん達の写真や動画もアップしていますのでぜひ覗いてみてくださいね」とプティ・シェーヴルさんは話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）