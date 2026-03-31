【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄2文字を埋めてみよう！ ヒントはおしゃれに欠かせないアイテム
言葉の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、思考を鮮明にするパズルを楽しんでみませんか？
今回は、素直ではない独特な性質を表す言葉から、気の抜けない人物の呼び名、さらにはおしゃれに欠かせない装飾品の名称まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
ひと□□
い□□
□□もの
あ□□さりー
ヒント：ネックレス、ブローチ、イヤリングなど、衣服を引き立てるために身に着ける装飾品の総称を何といいますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
ひとくせ（一癖）
いくせ（幾世）
くせもの（癖者）
あくせさりー（アクセサリー）
単純ではない独特の性質を指す「一癖（ひとくせ）」や、油断ならない人物を意味する「癖者（くせもの）」、仏教的な輪廻や長い年月を感じさせる「幾世（いくせ）」、そして自分らしさを表現する装飾品「アクセサリー（あくせさりー）」が並びました。
人間の厄介で魅力的な個性から、悠久の時の流れ、そして現代のファッションまで。たった2つの音が、内面的な深みと外見の華やかさを同時に形作っているのは、日本語の音の重なりが持つ面白さですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、素直ではない独特な性質を表す言葉から、気の抜けない人物の呼び名、さらにはおしゃれに欠かせない装飾品の名称まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
い□□
□□もの
あ□□さりー
ヒント：ネックレス、ブローチ、イヤリングなど、衣服を引き立てるために身に着ける装飾品の総称を何といいますか？
答えを見る
↓
↓
↓
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↓
正解：くせ正解は「くせ」でした。
▼解説
ひとくせ（一癖）
いくせ（幾世）
くせもの（癖者）
あくせさりー（アクセサリー）
単純ではない独特の性質を指す「一癖（ひとくせ）」や、油断ならない人物を意味する「癖者（くせもの）」、仏教的な輪廻や長い年月を感じさせる「幾世（いくせ）」、そして自分らしさを表現する装飾品「アクセサリー（あくせさりー）」が並びました。
人間の厄介で魅力的な個性から、悠久の時の流れ、そして現代のファッションまで。たった2つの音が、内面的な深みと外見の華やかさを同時に形作っているのは、日本語の音の重なりが持つ面白さですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)