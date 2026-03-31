テリー伊藤、納車3年待ち3000万円の現代によみがえった“幻の名車”に感動「今の車ですね」
演出家のテリー伊藤（76）が、30日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。新車で買える“幻の名車”に感動した。
【動画】納車3年待ち3000万円…現代によみがえった“幻の名車”の全貌
愛知県岡崎市の自動車販売店を訪れたテリー。「しけた田舎道でしょ！ここになんと、『トヨタ2000GT』と同じ…『Rocky2000GT』」と紹介。テリーは同店代表に「開発はいつから？」と聞くと、代表は「（トヨタ2000GTスーパーレプリカの）『3000GT』が13年前から開発…」と説明。テリーは「『トヨタ2000GT』と同じサイズのボディにトヨタの3リッターエンジンを搭載したオリジナルカー」と説明した。
この車についてはBMWの2000ccのエンジンを積んだモデルで、テリーは「見た目、全然わからない。内装もほぼ一緒」と絶賛した。5ナンバーサイズで、エアコン、パワステ、パワーウインドウ、パワーシートを装備。「テリーは（トヨタ2000GTは）東京にいたって、1年に1回見られるかどうか。見られたら、超ラッキー！」とその希少性を強調した。
その後、倉庫の中にある納車待ちの在庫車両を見ることに。そこには10台もの『Rocky2000GT』が。テリーは「10台くらいあるよね。3000万円の車が10台…3億円くらいになるよね」と冷静に分析。50台限定の同車は現在半分が注文済み。今頼んだら、納車まで3年かかるという。
テリーはその後、試乗に出ることに。走り出しにテリーは「今の車ですね」と感想を漏らす。運転する代表は「誰でも安心して運転できる」と自信を持ってアピール。テリーも「乗ってみるの前の（ノーズ）も気にならない」といい、「今の車でした。小回りも効くし、簡単だった」と明かした。
【動画】納車3年待ち3000万円…現代によみがえった“幻の名車”の全貌
愛知県岡崎市の自動車販売店を訪れたテリー。「しけた田舎道でしょ！ここになんと、『トヨタ2000GT』と同じ…『Rocky2000GT』」と紹介。テリーは同店代表に「開発はいつから？」と聞くと、代表は「（トヨタ2000GTスーパーレプリカの）『3000GT』が13年前から開発…」と説明。テリーは「『トヨタ2000GT』と同じサイズのボディにトヨタの3リッターエンジンを搭載したオリジナルカー」と説明した。
その後、倉庫の中にある納車待ちの在庫車両を見ることに。そこには10台もの『Rocky2000GT』が。テリーは「10台くらいあるよね。3000万円の車が10台…3億円くらいになるよね」と冷静に分析。50台限定の同車は現在半分が注文済み。今頼んだら、納車まで3年かかるという。
テリーはその後、試乗に出ることに。走り出しにテリーは「今の車ですね」と感想を漏らす。運転する代表は「誰でも安心して運転できる」と自信を持ってアピール。テリーも「乗ってみるの前の（ノーズ）も気にならない」といい、「今の車でした。小回りも効くし、簡単だった」と明かした。