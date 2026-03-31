不二家「ペコちゃんmilkyドーナツ」新作登場 ほうじ茶＆いちごで春限定
不二家が展開するドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」から、季節限定の新商品「milkyドーナツ（ほうじ茶チョコ）」と「リングドーナツ（いちご）」（各250円／税込）が4月3日より発売される。
【写真】milkyドーナツ（ほうじ茶チョコ）
同ブランドは、「ミルキー」に使用される北海道産練乳と米油を使ったドーナツが特徴。素朴で優しい味わいと軽い口どけで人気を集めている。
今回登場するのは、看板商品の新フレーバー「milkyドーナツ（ほうじ茶チョコ）」と、「リングドーナツ（いちご）」の2種類。いずれもチョコレートコーティングを施し、味わいと見た目の両面で楽しめる商品となっている。
「milkyドーナツ（ほうじ茶チョコ）」は、ほうじ茶入りの生地にホワイトチョコをコーティングし、ほうじ茶パウダーをトッピング。香ばしい風味が特徴の一品に仕上げた。「リングドーナツ（いちご）」は、ふわもち食感の生地にいちごチョコを合わせ、甘みと酸味のバランスが楽しめる春らしい商品となっている。
「ペコちゃんmilkyドーナツ」は全国で店舗展開を拡大中で、新たに東京・亀戸や千葉・稲毛への出店も予定。季節ごとに異なるフレーバーを展開し、来店の楽しみを提供している。
【写真】milkyドーナツ（ほうじ茶チョコ）
同ブランドは、「ミルキー」に使用される北海道産練乳と米油を使ったドーナツが特徴。素朴で優しい味わいと軽い口どけで人気を集めている。
今回登場するのは、看板商品の新フレーバー「milkyドーナツ（ほうじ茶チョコ）」と、「リングドーナツ（いちご）」の2種類。いずれもチョコレートコーティングを施し、味わいと見た目の両面で楽しめる商品となっている。
「ペコちゃんmilkyドーナツ」は全国で店舗展開を拡大中で、新たに東京・亀戸や千葉・稲毛への出店も予定。季節ごとに異なるフレーバーを展開し、来店の楽しみを提供している。