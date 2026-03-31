ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 京王線が午前11時20分ごろに運転再開 人身事故の影響で府中駅から高… 京王線が午前11時20分ごろに運転再開 人身事故の影響で府中駅から高幡不動駅間で一時運転見合わせ 京王線が午前11時20分ごろに運転再開 人身事故の影響で府中駅から高幡不動駅間で一時運転見合わせ 2026年3月31日 11時40分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 京王電鉄によりますと、人身事故の影響で京王線は府中駅から高幡不動駅の間で運転を見合わせていましたが、午前11時20分ごろに運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 介護, リペア工事, 鎌倉, 埼玉, 生花, ダイス, 墓, デイサービス, イベント, グループウェア