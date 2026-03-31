３０日のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」第１回の視聴率が、世帯平均で１４・９％（関東地区、以下同）だったことが３１日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人は８・３％。朝ドラで初回が１５％を下回ったのは、２０１０年度前期の「ゲゲゲの女房」の１４・８％以来となった。

「風、薫る」は見上愛と上坂樹里をダブルヒロインに据え、日本初のトレインドナース（訓練を受けた職業看護師）に成長する女性を描く。第１回では明治初期、旧武家の家老の娘として生まれた一ノ瀬りん（見上）と、身寄りがなく生活に苦労する大家直美（上坂）とその周辺環境などが映し出された。コロナ禍を思い起こさせるコロリ（コレラ）という疫病も聞かれた。

世帯平均視聴率は、前作「ばけばけ」の１６・０％から１・１ポイント減。その前作になる「あんぱん」の１５・４％などを下回った。「ゲゲゲの女房」の数字は、放送開始が１５分繰り上がって午前８時となったこととの因果関係が推測された。０７年度前期「どんど晴れ」も１４・９％。「風、薫る」はこれと並ぶワースト２位の発進となった。