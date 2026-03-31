貫地谷しほり、所属事務所を退所＆独立を発表「40歳になった私の新たな一歩を見守っていただけると嬉しい」
【モデルプレス＝2026/03/31】女優の貫地谷しほり（40）が3月31日、自身のInstagramを更新。所属事務所・ABP inc.を退所し、独立することを発表した。
【写真】貫地谷しほり、第1子の写真公開
貫地谷は「本日2026年3月31日をもって所属事務所 ABP inc.との契約を満了し退所することとなり、4月より独立することとなりました」と報告。「中学2年生の頃スカウトされこの世界に入りました。夢を持った事もなかった私に人前に立ってお芝居をするという大胆な夢を与えてくれました」と振り返り、「辛抱強く寄り添ってくれて26年。これまでの経験が今の私を作ってくれました」と思いを記した。
そして「今までサポートしてくれた家族のようなスタッフと離れる事への不安はありますが、40歳になった私の新たな一歩を見守っていただけると嬉しいです」と前向きに綴り、「こんなに長い間お仕事が出来ているのも、見てくださってる皆様、作り手の皆様、近くで支えてくれる皆様のお陰です。本当にありがとうございます」と周囲へ感謝。最後には「これからもマイペースではありますが頑張って参りますので、応援よろしくお願いします」と結んでいる。
貫地谷は1985年12月12日生まれ、東京都出身。2002年映画で女優デビュー。2004年映画「スウィングガールズ」で注目を集め、2007年NHK連続テレビ小説「ちりとてちん」で初主演。2008年にエランドール新人賞を受賞し、2013年の主演映画「くちづけ」でブリーリボン賞主演女優賞を受賞。主演から脇役までこなす実力派として活躍している。（modelpress編集部）
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◆貫地谷しほり、退社＆独立を発表
貫地谷は「本日2026年3月31日をもって所属事務所 ABP inc.との契約を満了し退所することとなり、4月より独立することとなりました」と報告。「中学2年生の頃スカウトされこの世界に入りました。夢を持った事もなかった私に人前に立ってお芝居をするという大胆な夢を与えてくれました」と振り返り、「辛抱強く寄り添ってくれて26年。これまでの経験が今の私を作ってくれました」と思いを記した。
◆貫地谷しほりプロフィール
貫地谷は1985年12月12日生まれ、東京都出身。2002年映画で女優デビュー。2004年映画「スウィングガールズ」で注目を集め、2007年NHK連続テレビ小説「ちりとてちん」で初主演。2008年にエランドール新人賞を受賞し、2013年の主演映画「くちづけ」でブリーリボン賞主演女優賞を受賞。主演から脇役までこなす実力派として活躍している。（modelpress編集部）
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