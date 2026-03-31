アジア株の一角は上昇、トランプが戦争終結示唆 中国3月製造業PMIは50回復 アジア株の一角は上昇、トランプが戦争終結示唆 中国3月製造業PMIは50回復

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アジア株の一角は上昇、トランプが戦争終結示唆 中国3月製造業PMIは50回復



東京時間11:24現在

香港ハンセン指数 24845.46（+94.67 +0.38%）

中国上海総合指数 3941.30（+18.01 +0.46%）

台湾加権指数 32330.84（-187.32 -0.58%）

韓国総合株価指数 5187.88（-89.42 -1.69%）

豪ＡＳＸ２００指数 8543.50（+82.53 +0.98%）



アジア株はまちまち。トランプ報道を受け戦争終結期待が広がるも油断はできない。



トランプ米大統領はホルムズ海峡閉鎖のままでもイランに対する軍事作戦を終了させる用意があると側近に伝えたとWSJが報じている。



ただ、ホルムズ海峡が封鎖されたままである以上、供給懸念は消えない。原油高止まりが続くなら世界経済はスタグフレーションに陥る可能性がある。



また、米国がイラン戦争から撤退したとしてもイスラエルが単独でイラン攻撃を続ける可能性があり、中東地域での紛争は完全には終結しない見込み。イスラエル首相は「イラン戦争は任務の半分が達成したが、まだ半分残ってる」と語った。



ひとまず戦争終結への期待からアジア株の一角は上昇している。



香港市場では医療品や不動産、ハイテク関連が上昇。NY金先物が上昇していることから紫金鉱業集団など金鉱株の一角も上昇している。一方、原油先物の下げを受け、中国海洋石油や中国石油天然気などエネルギー関連は下落している。



上海株は堅調、予想上回るPMIを受け投資家心理が改善している。



米イラン戦争の混乱やエネルギー価格高騰にもかかわらず中国製造業PMIは3月に50を回復した、市場予想も上回った。非製造業PMIも50を回復した。

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