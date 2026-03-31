全米で“史上最多”の反トランプデモ「王様はいらない！」　イラン攻撃や移民政策に反発　ロックのレジェンドも参加

トランプ政権のイラン軍事攻撃や物価高、移民政策などに反発した抗議デモが週末、全米で行われた。主催者によると参加者は1日の抗議デモとしては史上最多の800万人に上ったという。

数万人が「NO KINGS！」

アメリカ・ロサンゼルスで見られたのは、バツ印がつけられた王冠や、おむつ姿の風船人形。

モチーフになっているのは、アメリカのトランプ大統領だ。

28日、全米各地でトランプ政権に抗議するデモが行われた。

ニューヨークでは数万人のデモ参加者が「NO KINGS＝王様はいらない」などと声を上げた。

参加者は、イランへの軍事攻撃や物価高、移民政策などに反発。

参加者の1人は「大半の国民は現状に不満だ。こんなのアメリカじゃない」と訴えた。

史上最多800万人が抗議デモに参加

トランプ大統領は27日の演説で、イランに対しホルムズ海峡の開放を再度求めた。

この中で「どうにかしてイランは開放しなければならない。トランプ海峡、いやホルムズ海峡を」と発言。

即座に「失礼。申し訳ない。ひどい間違いだ」と冗談めかし、記者たちの笑いを誘った。

ミネソタ州で行われたデモには、代表曲「ボーン・イン・ザ・U.S.A.」で知られる歌手のブルース・スプリングスティーンさんも参加した。

全米50州の約3300カ所で、主催者によると、1日の抗議デモとしてはアメリカ史上最多の800万人が参加したという。

（「イット！」3月30日放送より）