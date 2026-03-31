お笑いコンビ、爆笑問題太田光（60）が、30日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。衝撃を受けた弟子入り志願者について語った。

太田は「今まで後輩にネタを見てほしいと言われたことがあるか」と聞かれると、「ないね。うん」と回答。とろサーモン久保田かずのぶが「『弟子にさせてくれ』ってとかはない？」と弟子入り志願者について尋ねると、「それは当時は断ってた」と明かした。

久保田が「いたんだ、一応」と口にすると、太田は「それは新人の頃からいた。若い時に、同じネタ見せやってる冴えないやつが『弟子にしてください』って言ってきたり」と苦笑い。久保田は「ええー！同業のやつがネタ見て！？いかつすぎるやろ。すごいなその話」と同業者の弟子入り志願に驚いた。

太田は「俺は審査員もやらないし、後輩に全く興味がないから。自分がウケることにしか興味がないから」と自身について語り、「（事務所の）タイタン作ってからは『じゃあライブのオーディションに来てください』って。弟子になりたいって言う人は全部それになった」と話していた。