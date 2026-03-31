3月30日投稿

漫画家の森川ジョージ氏が30日、自身のXで入院したことを報告した。

森川氏は「はじめの一歩」などで知られる漫画家。Xでは「本日入院しました。しばらく治療と回復に専念します。」とポストし、「順調に行けば一ヶ月ほどで復帰できるらしい」と伝えた。

また、その後の投稿では、「お腹切るのは初めてなので多少プレッシャー感じています」と心境を明かしている。