「はじめの一歩」森川ジョージ氏が入院。自身のXで報告順調に行けば一ヶ月ほどで復帰
3月30日投稿
漫画家の森川ジョージ氏が30日、自身のXで入院したことを報告した。
森川氏は「はじめの一歩」などで知られる漫画家。Xでは「本日入院しました。しばらく治療と回復に専念します。」とポストし、「順調に行けば一ヶ月ほどで復帰できるらしい」と伝えた。
また、その後の投稿では、「お腹切るのは初めてなので多少プレッシャー感じています」と心境を明かしている。
【ご報告】- 森川ジョージ (@WANPOWANWAN) March 30, 2026
本日入院しました。
しばらく治療と回復に専念します。
順調に行けば一ヶ月ほどで復帰できるらしいです。
やりかけの仕事があるので早く続きをやりに戻れたらいいなと思っています。 pic.twitter.com/vPbTWL68AK
たくさんの励ましありがとうございます🙇- 森川ジョージ (@WANPOWANWAN) March 30, 2026
お腹切るのは初めてなので多少プレッシャー感じています。
リラックスできるように病室に神棚を作りました。
御利益ありますように🙏 pic.twitter.com/DQh209kunT