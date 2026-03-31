日経レバが前日終値近辺で強弱拮抗、トランプ発言を受けた原油市況下落と米株先物上昇で流れ変わる

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570.T>が前日終値近辺で売り買い錯綜、一時は前日比６００円程度高い水準で推移する場面があった。きょうは、前日の米ハイテク株安を受け日経平均株価は朝方に大幅続落を強いられたが、その後は先物主導で急速に下げ渋り午前１０時半過ぎに上昇に転じた。トランプ米大統領が、ホルムズ海峡の事実上封鎖解除を待たずに、イランへの軍事攻撃を終了する可能性に言及したことが報じられ、高騰していた原油先物価格も急速に水準を切り下げるとともに、米株価指数先物が上昇し、これに東京市場も連動する格好となった。



日経レバは日経平均に連動する形で組成されたＥＴＦで価格変動率が２倍に基本設定されているのが最大の特長であり、全体相場のボラティリティが高まると、個人投資家を中心とした短期筋の上下値幅取り狙いの動きに拍車がかかる傾向がある。全体相場は依然として先行き不透明ながら、突っ込み警戒感からショート筋の買い戻しも誘発されやすく、ニュースヘッドラインが足もとの乱高下に影響している。



出所：MINKABU PRESS