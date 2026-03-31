・滋賀銀が切り返し急、ありあけ保有の地銀株で再編機運意識した物色意欲が顕在化

・日経レバが前日終値近辺で強弱拮抗、トランプ発言を受けた原油市況下落と米株先物上昇で流れ変わる

・ＵＡＣＪや日軽金ＨＤが上伸、イランによる精錬所攻撃後のアルミ相場高で思惑

・スピーは３日続伸、ＳＯＭＰＯとリフォームＤＸ事業の合弁会社設立で基本合意書締結

・山善が地合い悪に流されず頑強、今期業績予想の増額を好感しバリュー株の側面にも着目

・象印がマド開け急伸、第１四半期営業益２８％増で見直し買い集まる

・ＷＴＩ原油や野村原油が高い、時間外取引でＷＴＩ価格は１０６ドル台に上昇

・千趣会が高い、閉鎖した千葉コールセンターの売却で最終利益予想を引き上げ

・しまむらが底堅い、２７年２月期連続最高益更新・実質増配の計画を評価

・ソフトバンクＧの下値模索続く、アーム株急落続き株式需給悪化も下げを助長



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出所：MINKABU PRESS