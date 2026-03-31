白石聖、北香那、鳴海唯、木竜麻生、髙石あかり……。近年飛躍を果たした若手女性俳優を挙げてみると、彼女たちがいずれもNHKのドラマで頭角を現していることに気がつく。実際、新人俳優を輝かせるのはNHKの得意技ではある。最も顕著なのは、連続テレビ小説こと朝ドラだ。オーディションを通してヒロインを決定し、半年にわたって国民的な人気者にするという役割を長きにわたって担ってきた。

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それにしても、なぜここまでNHKドラマから新人俳優が育っていくのだろうか。1つには、やはり公共放送であるということが大きいだろう。スポンサーを持たず、商業的なしがらみから切り離したドラマ制作ができるため、革新的な試みや新人起用がしやすいという面はありそうだ。

一方で、NHKの制作するものには、テーマの公共性や、今やるべきドラマなのかといった、大義名分が求められるという側面もある。『虎に翼』（2024年度前期／NHK総合）のようなジェンダー問題に切り込んだ作品や、『団地のふたり』（2024年／NHK BS）のような50代女性を扱った作品など、民放では扱いづらいテーマにも果敢に挑戦しているが、それは、そうすることが義務でもあるということかもしれない。

編成担当の手塚有紀氏は、「NHKらしさ」について、こう述べている。「NHK大阪局制作のマイノリティーをテーマにしたEテレの福祉番組『バリバラ』の中の、『障害のある人が俳優になれるか』というテーマの放送回をきっかけに土曜ドラマ『パーセント』（2024年、伊藤万理華主演）に繋がりました。ドラマを作るグループだけでなく、地域局も含めて様々な部署がありお互いに協力しあえることは、間違いなくNHKならではの強みだと思います」（※1）。マイノリティーや地方への視点といったことは、公共放送として外せないポイントだと言えるだろう。

また、公共放送だからこそ、良質なコンテンツを生み出すことが使命でもある。よく「NHKが攻めてる」といったこともいわれるが、番組の質の高さ、芸術性すら求められることを考えれば、革新的なドラマを作ることは必然だとも言える。特に、夜ドラやBSプレミアムドラマといったドラマ枠では顕著である。今までにないニッチなテーマを扱ったり、映像作品として実験的なドラマが作られたりすることも多く、海外のコンクールで受賞することも少なくない。

こういったNHKの特徴を踏まえれば、出演する俳優に求められるものも、民放とは少し違ってくるだろう。視聴率がとれる「アイドル的人気」よりも、実力や演技力が求められるのは当然かもしれない。また、そういった逸材を発掘し育てることも、公共放送の役割とも言える。そうして、若手俳優がアイドル的に消費されることなく、実力を獲得できる場になっているのかもしれない。

たとえば鳴海唯は、そうしたNHKの秘蔵っ子といっても過言ではない。広瀬すずに憧れて芸能界を目指した鳴海は、2018年の映画『ちはやふる』ではまだエキストラだったが、2019年には無名のまま朝ドラ『なつぞら』（NHK総合）に抜擢されている。広瀬の妹役として存在感を示した後、2023年には『どうする家康』（NHK総合）で大河ドラマに初出演。そして2025年に、村上春樹の短編を原作とするオムニバスドラマ『地震のあとで』の「アイロンのある風景」で主演を果たす。同年後半には朝ドラ『あんぱん』（NHK総合）にも出演し、ヒロインの新聞記者仲間・小田琴子役を好演した。さらに、2026年1月のドラマ10『テミスの不確かな法廷』（NHK総合）に出演したのは記憶に新しい。真っ直ぐな正義感をもつ弁護士・小野崎乃亜役で、松山ケンイチ演じる自閉スペクトラム症の安堂清春裁判官と応酬していた。その演技には、NHKドラマでしっかりと育てられた揺るぎない力を感じた。

また、大好評のうちに幕となった朝ドラ『ばけばけ』（NHK総合）のヒロイン・髙石あかりは、2021年からの映画『ベイビーわるきゅーれ』シリーズが人気となっていたが、まだ当時は知る人ぞ知る存在だった。2023年にNHKの夜ドラ『わたしの一番最悪なともだち』（NHK総合）で主人公の宿敵のような大学生を演じたことが、テレビドラマへの本格的な進出となった（ちなみにこのドラマの主人公は、朝ドラ『おかえりモネ』でヒロインの妹役を演じた蒔田彩珠である）。そして、2025年、2892人が応募したオーディションで、審査員の満場一致によりヒロインの座を射止めることになる。『ばけばけ』もまた、従来の朝ドラとは一線を画す斬新なドラマだった。その脚本を担当したふじきみつ彦は、髙石について「正直言うと、オーディションの時に、ここまで、こんなにすごい方だとは思ってなかった、と言うと失礼になっちゃうかもしれないですけれど、文字通り“ばけ”てくれた、という気がしていて」（※2）と語っており、ドラマを通じて髙石が成長したことを示唆している。

「NHK出身の女優は期待できる」という声が視聴者の間で広がっているとすれば、その公共性が、結果として、若手俳優が開花する場になっているからなのかもしれない。だとすれば、これからも、民放法にはない骨太なドラマづくりで、新しい才能を輩出してくれることを願いたい。

参照※1. https://gendai.media/articles/-/135399※2. https://news.livedoor.com/article/detail/30433480/（文＝尾崎真佐子）