開催：2026.3.31

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 2 - 3 [レイズ]

MLBの試合が31日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとレイズが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソン、対するレイズの先発投手はニコラス・マルティネスで試合は開始した。

1回表、1番 ヤンディ・ディアス 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでレイズ得点 MIL 0-1 TB

6回裏、2番 ウィリアム・コントレラス 初球を打ってセンターへのツーランホームランでブリュワーズ得点 MIL 2-1 TB

7回表、6番 ジョニー・デルーカ 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでレイズ得点 MIL 2-2 TB

9回表、7番 ニック・フォーテス 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 MIL 2-3 TB

試合は2対3でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのギャレット・クレビンジャーで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はブリュワーズのトレバー・メギルで、ここまで0勝1敗1S。レイズのＫ・ケリーにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

ここまでブリュワーズは3勝1敗で（ナ・リーグ）中地区1位。一方レイズは2勝2敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）東地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-31 14:22:47 更新