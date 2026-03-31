開催：2026.3.31

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 2 - 4 [メッツ]

MLBの試合が31日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとメッツが対戦した。

カージナルスの先発投手はカイル・レーヒー、対するメッツの先発投手はクレイ・ホームズで試合は開始した。

1回表、3番 ボー・ビシェット 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでメッツ得点 STL 0-1 NYM

1回裏、3番 アレク・バールソン 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 1-1 NYM

5回表、3番 ボー・ビシェット 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでメッツ得点 STL 1-2 NYM

6回表、6番 ジャレド・ヤング 7球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 STL 1-3 NYM、2番 フアン・ソト カウント3-0から押し出しの四球でメッツ得点 STL 1-4 NYM

6回裏、5番 ノーラン・ゴーマン 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでカージナルス得点 STL 2-4 NYM

試合は2対4でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのクレイ・ホームズで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はカージナルスのカイル・レーヒーで、ここまで0勝1敗0S。メッツのウィリアムズにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-31 11:24:18 更新