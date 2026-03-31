31日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数742、値下がり銘柄数625と、値上がりが優勢だった。



個別ではぷらっとホーム<6836>、岡本硝子<7746>がストップ高。日本マクドナルドホールディングス<2702>、バナーズ<3011>、スターシーズ<3083>、ジョルダン<3710>、片倉コープアグリ<4031>など11銘柄は昨年来高値を更新。アルメディオ<7859>、千趣会<8165>、横田製作所<6248>、トライアイズ<4840>、ダントーホールディングス<5337>は値上がり率上位に買われた。



一方、リニカル<2183>、オーミケンシ<3111>、サインポスト<3996>、ＵＮＩＣＯＮホールディングス<407A>、相模ゴム工業<5194>など11銘柄が昨年来安値を更新。ＥＲＩホールディングス<6083>、明海グループ<9115>、マイポックス<5381>、ピクセラ<6731>、玉井商船<9127>は値下がり率上位に売られた。



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