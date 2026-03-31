31日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比13.7％増の3648億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.7％増の2829億円だった。



個別ではＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> が新高値。ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ 除く金融（ヘッジあり） <491A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ東証ＲＥＩＴ指数 <443A> 、ＮＺＡＭ ＲＥＩＴ指数（２・５・８・１１月決算型） <530A> 、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> 、グローバルＸ ステーブルコイン＆トークンビジネス <512A> など9銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> が4.82％高、業界改革厳選ＥＴＦ ＲＥＩＴイベント <396A> が3.90％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が3.59％高、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> が3.44％高、投資家経営者一心同体ＥＴＦ <2082> が3.32％高と大幅な上昇。



一方、ＮＡＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ高配当４０ <532A> は9.66％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は6.06％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ とうもろこし上場投資信託 <1696> は5.96％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は4.00％安、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> は3.85％安と大幅に下落した。



日経平均株価が65円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1510億4900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1056億2000万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が458億5800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が193億4900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が182億7800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が175億6300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が131億6300万円の売買代金となった。



株探ニュース

