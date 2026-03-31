31日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数336、値下がり銘柄数195と、値上がりが優勢だった。



個別ではアミタホールディングス<2195>、タカヨシホールディングス<9259>が昨年来高値を更新。ＥｄｕＬａｂ<4427>、中村超硬<6166>、ジェイファーマ<520A>、セイワホールディングス<523A>、ジモティー<7082>は値上がり率上位に買われた。



一方、キッズスター<248A>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、ＧＭＯプロダクトプラットフォーム<3695>、リップス<373A>、ニューラルグループ<4056>など9銘柄が昨年来安値を更新。リファインバースグループ<7375>、シンカ<149A>、ビープラッツ<4381>、Ａｉロボティクス<247A>、ライトアップ<6580>は値下がり率上位に売られた。



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