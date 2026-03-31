ETF売買代金ランキング＝31日前引け
31日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 151049 15.4 44990
２. <1357> 日経Ｄインバ 45858 41.9 5124
３. <1579> 日経ブル２ 19349 67.1 484.7
４. <1321> 野村日経平均 18278 7.1 54210
５. <1360> 日経ベア２ 17563 -17.4 125.9
６. <1458> 楽天Ｗブル 13163 13.3 53540
７. <1540> 純金信託 12473 45.9 22050
８. <1671> ＷＴＩ原油 7619 6.3 5263
９. <1542> 純銀信託 4855 70.2 33450
10. <2644> ＧＸ半導日株 4447 191.0 2950
11. <1568> ＴＰＸブル 4306 29.5 771.3
12. <1329> ｉＳ日経 3979 -34.5 5392
13. <1475> ｉＳＴＰＸ 3049 -28.3 367.2
14. <1306> 野村東証指数 2938 135.0 375.9
15. <1398> ＳＭＤリート 2914 1261.7 1906.5
16. <1459> 楽天Ｗベア 2562 -23.5 207
17. <1320> ｉＦ日経年１ 2181 -14.8 53990
18. <2038> 原油先Ｗブル 2065 7.9 2810
19. <200A> 野村日半導 2001 265.1 2891
20. <2036> 金先物Ｗブル 1923 52.7 190000
21. <1330> 上場日経平均 1860 25.1 54270
22. <1615> 野村東証銀行 1696 30.1 577.7
23. <314A> ｉＳゴールド 1690 37.1 346.9
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1602 -5.7 69050
25. <1346> ＭＸ２２５ 1375 3.4 53910
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1354 25.1 2015.0
27. <1356> ＴＰＸベア２ 1305 -21.2 148.1
28. <1489> 日経高配５０ 1300 -25.1 3135
29. <1358> 上場日経２倍 1187 -28.0 85740
30. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1164 23.3 784.0
31. <2016> ｉＦ米債７有 1082 54000.0 1820
32. <1326> ＳＰＤＲ 1045 20.4 67260
33. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 846 -52.4 12735
34. <1328> 野村金連動 770 -35.9 17355
35. <1699> 野村原油 749 27.6 613.4
36. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 745 62.0 128
37. <1571> 日経インバ 737 5.1 394
38. <1308> 上場東証指数 705 11.2 3716
39. <2237> ｉＦＳＰＷブ 668 221.2 88630
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 634 -30.1 47980
41. <1655> ｉＳ米国株 591 -52.6 736.5
42. <1369> Ｏｎｅ２２５ 542 -16.2 52500
43. <1367> ｉＦＴＰＷブ 536 168.0 59550
44. <2244> ＧＸＵテック 509 33.2 2768
45. <2243> ＧＸ半導体 500 12.4 2738
46. <1545> 野村ナスＨ無 492 -26.1 37390
47. <1580> 日経ベア 450 -7.8 1046.0
48. <2865> ＧＸＮカバコ 448 -0.4 1187
49. <2559> ＭＸ全世界株 434 -36.0 25400
50. <1623> 野村鉄鋼非鉄 405 63.3 59190
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 151049 15.4 44990
２. <1357> 日経Ｄインバ 45858 41.9 5124
３. <1579> 日経ブル２ 19349 67.1 484.7
４. <1321> 野村日経平均 18278 7.1 54210
５. <1360> 日経ベア２ 17563 -17.4 125.9
６. <1458> 楽天Ｗブル 13163 13.3 53540
７. <1540> 純金信託 12473 45.9 22050
８. <1671> ＷＴＩ原油 7619 6.3 5263
９. <1542> 純銀信託 4855 70.2 33450
10. <2644> ＧＸ半導日株 4447 191.0 2950
11. <1568> ＴＰＸブル 4306 29.5 771.3
12. <1329> ｉＳ日経 3979 -34.5 5392
13. <1475> ｉＳＴＰＸ 3049 -28.3 367.2
14. <1306> 野村東証指数 2938 135.0 375.9
15. <1398> ＳＭＤリート 2914 1261.7 1906.5
16. <1459> 楽天Ｗベア 2562 -23.5 207
17. <1320> ｉＦ日経年１ 2181 -14.8 53990
18. <2038> 原油先Ｗブル 2065 7.9 2810
19. <200A> 野村日半導 2001 265.1 2891
20. <2036> 金先物Ｗブル 1923 52.7 190000
21. <1330> 上場日経平均 1860 25.1 54270
22. <1615> 野村東証銀行 1696 30.1 577.7
23. <314A> ｉＳゴールド 1690 37.1 346.9
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1602 -5.7 69050
25. <1346> ＭＸ２２５ 1375 3.4 53910
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1354 25.1 2015.0
27. <1356> ＴＰＸベア２ 1305 -21.2 148.1
28. <1489> 日経高配５０ 1300 -25.1 3135
29. <1358> 上場日経２倍 1187 -28.0 85740
30. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1164 23.3 784.0
31. <2016> ｉＦ米債７有 1082 54000.0 1820
32. <1326> ＳＰＤＲ 1045 20.4 67260
33. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 846 -52.4 12735
34. <1328> 野村金連動 770 -35.9 17355
35. <1699> 野村原油 749 27.6 613.4
36. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 745 62.0 128
37. <1571> 日経インバ 737 5.1 394
38. <1308> 上場東証指数 705 11.2 3716
39. <2237> ｉＦＳＰＷブ 668 221.2 88630
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 634 -30.1 47980
41. <1655> ｉＳ米国株 591 -52.6 736.5
42. <1369> Ｏｎｅ２２５ 542 -16.2 52500
43. <1367> ｉＦＴＰＷブ 536 168.0 59550
44. <2244> ＧＸＵテック 509 33.2 2768
45. <2243> ＧＸ半導体 500 12.4 2738
46. <1545> 野村ナスＨ無 492 -26.1 37390
47. <1580> 日経ベア 450 -7.8 1046.0
48. <2865> ＧＸＮカバコ 448 -0.4 1187
49. <2559> ＭＸ全世界株 434 -36.0 25400
50. <1623> 野村鉄鋼非鉄 405 63.3 59190
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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