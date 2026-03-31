　31日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　151049　　　15.4　　　 44990
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 45858　　　41.9　　　　5124
３. <1579> 日経ブル２　　　 19349　　　67.1　　　 484.7
４. <1321> 野村日経平均　　 18278　　　 7.1　　　 54210
５. <1360> 日経ベア２　　　 17563　　 -17.4　　　 125.9
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 13163　　　13.3　　　 53540
７. <1540> 純金信託　　　　 12473　　　45.9　　　 22050
８. <1671> ＷＴＩ原油　　　　7619　　　 6.3　　　　5263
９. <1542> 純銀信託　　　　　4855　　　70.2　　　 33450
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　4447　　 191.0　　　　2950
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　4306　　　29.5　　　 771.3
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　3979　　 -34.5　　　　5392
13. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　3049　　 -28.3　　　 367.2
14. <1306> 野村東証指数　　　2938　　 135.0　　　 375.9
15. <1398> ＳＭＤリート　　　2914　　1261.7　　　1906.5
16. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2562　　 -23.5　　　　 207
17. <1320> ｉＦ日経年１　　　2181　　 -14.8　　　 53990
18. <2038> 原油先Ｗブル　　　2065　　　 7.9　　　　2810
19. <200A> 野村日半導　　　　2001　　 265.1　　　　2891
20. <2036> 金先物Ｗブル　　　1923　　　52.7　　　190000
21. <1330> 上場日経平均　　　1860　　　25.1　　　 54270
22. <1615> 野村東証銀行　　　1696　　　30.1　　　 577.7
23. <314A> ｉＳゴールド　　　1690　　　37.1　　　 346.9
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1602　　　-5.7　　　 69050
25. <1346> ＭＸ２２５　　　　1375　　　 3.4　　　 53910
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1354　　　25.1　　　2015.0
27. <1356> ＴＰＸベア２　　　1305　　 -21.2　　　 148.1
28. <1489> 日経高配５０　　　1300　　 -25.1　　　　3135
29. <1358> 上場日経２倍　　　1187　　 -28.0　　　 85740
30. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1164　　　23.3　　　 784.0
31. <2016> ｉＦ米債７有　　　1082　 54000.0　　　　1820
32. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1045　　　20.4　　　 67260
33. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 846　　 -52.4　　　 12735
34. <1328> 野村金連動　　　　 770　　 -35.9　　　 17355
35. <1699> 野村原油　　　　　 749　　　27.6　　　 613.4
36. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 745　　　62.0　　　　 128
37. <1571> 日経インバ　　　　 737　　　 5.1　　　　 394
38. <1308> 上場東証指数　　　 705　　　11.2　　　　3716
39. <2237> ｉＦＳＰＷブ　　　 668　　 221.2　　　 88630
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 634　　 -30.1　　　 47980
41. <1655> ｉＳ米国株　　　　 591　　 -52.6　　　 736.5
42. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 542　　 -16.2　　　 52500
43. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 536　　 168.0　　　 59550
44. <2244> ＧＸＵテック　　　 509　　　33.2　　　　2768
45. <2243> ＧＸ半導体　　　　 500　　　12.4　　　　2738
46. <1545> 野村ナスＨ無　　　 492　　 -26.1　　　 37390
47. <1580> 日経ベア　　　　　 450　　　-7.8　　　1046.0
48. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 448　　　-0.4　　　　1187
49. <2559> ＭＸ全世界株　　　 434　　 -36.0　　　 25400
50. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 405　　　63.3　　　 59190
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


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