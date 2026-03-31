公園で“顔面強打”けが、友人が「たまたまお医者さんで…」 元NHKお天気キャスター・寺川奈津美が状況報告
『NHKニュース7』『直撃LIVE グッディ!』などに出演し、“なっちゃん”の愛称で知られるお天気キャスター・寺川奈津美（43）が、31日までに自身のインスタグラムを更新。公園でけがしたと報告し、状況をつづった。
【写真】“顔面強打”寺川奈津美、その後のけがの状況
投稿で「桜爛漫の中、まさかのダウンして点滴へ…。熱ではなく、公園で滑り台を駆け上がった先の柵にゴン。見事なたんこぶ爆誕した43歳です。（数時間後にひいて喜ぶも、現在じわじわパンダ目に）」と報告した。「一緒にいた高校時代からのママ友がたまたまお医者さんで、すぐに目や骨をチェック。対応がテキパキすぎて、かっこよすぎた」と振り返った。
また「一部始終を見ていた子どもたち。冷静に判断して人を助けるママ友と、はしゃぎすぎて顔面強打する私。『お医者さんってすごいね』としっかり共有」とつづり、「そしてもうひとつ。『ママみたいになるから気をつけて遊びなさい！』身をもって伝えた結果、きっと心に刻まれたはず…」などと吐露した。
なお、レントゲン撮影で「ラグビー選手並みのストレートネック」であることも発覚。「これからは意識して空を見上げて生きていきます。（脱・下向き生活）」ともつづった。
【写真】“顔面強打”寺川奈津美、その後のけがの状況
投稿で「桜爛漫の中、まさかのダウンして点滴へ…。熱ではなく、公園で滑り台を駆け上がった先の柵にゴン。見事なたんこぶ爆誕した43歳です。（数時間後にひいて喜ぶも、現在じわじわパンダ目に）」と報告した。「一緒にいた高校時代からのママ友がたまたまお医者さんで、すぐに目や骨をチェック。対応がテキパキすぎて、かっこよすぎた」と振り返った。
なお、レントゲン撮影で「ラグビー選手並みのストレートネック」であることも発覚。「これからは意識して空を見上げて生きていきます。（脱・下向き生活）」ともつづった。