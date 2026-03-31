約2.7cmのミニかわいいウルトラマン、めじるしアクセサリーに登場! 「ウルトラマン MINI ULTRA ART めじるしアクセサリー」
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ウルトラマン MINI ULTRA ART(ミニウルトラアート) めじるしアクセサリー」を2026年3月 第4週より発売する。全7種で価格は300円。
2026年3月 第4週発売「ウルトラマン MINI ULTRA ART(ミニウルトラアート) めじるしアクセサリー」(全7種・300円)
「ウルトラマン MINI ULTRA ART(ミニウルトラアート) めじるしアクセサリー」は、とても可愛いウルトラマンのミニウルトラアートのめじるしアクセサリー。
○ラインナップ
ウルトラマン
ウルトラマンゼロ
ウルトラセブン
ウルトラマンティガ
ティガダーク
ブースカ
バルタン星人
ウルトラマン
ウルトラマンゼロ
ウルトラセブン
ウルトラマンティガ
ティガダーク
ブースカ
バルタン星人
2026年3月 第4週発売「ウルトラマン MINI ULTRA ART(ミニウルトラアート) めじるしアクセサリー」(全7種・300円)
「ウルトラマン MINI ULTRA ART(ミニウルトラアート) めじるしアクセサリー」は、とても可愛いウルトラマンのミニウルトラアートのめじるしアクセサリー。
○ラインナップ
ウルトラマン
ウルトラマンゼロ
ウルトラセブン
ウルトラマンティガ
ティガダーク
ブースカ
バルタン星人
ウルトラマン
ウルトラマンゼロ
ウルトラセブン
ウルトラマンティガ
ティガダーク
ブースカ
バルタン星人