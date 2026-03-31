『風、薫る』“りん”見上愛、身近なコレラ感染者に衝撃 ネット不安「嫌な予感」「父ちゃんの今後が心配」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第1週「翼と刀」（第2回）が31日に放送され、主人公・りん（見上）の周囲でコレラ感染者が発生すると、ネット上には「コロナ禍初期みたい」「嫌な予感しかしない」「父ちゃんの今後が心配」などの声が集まった。
【写真】明日の『風、薫る』りんに過去を打ち明ける父・信右衛門
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
隣町の宿屋にコレラ感染者が出たことから恐怖を感じる母・美津（水野美紀）。りんや妹の安（早坂美海）は大したことないと感じている様子で、父・信右衛門（北村一輝）も「こん村でかかった者はおらん」と語る。
そんな中、信右衛門に書の手ほどきを受けるりんと安だが、祭りが楽しみで身が入らない。りんが納屋で探し物をしていると、偶然、父の秘密を見つけてしまう。りんは祭りで虎太郎（小林虎之介）や家族と楽しい時を過ごすが、村には異変が起こり始めていた…。
そんな第2回では村にコレラ感染者が発生。さらに終盤では虎太郎の母の感染も発覚し、りんが衝撃を受ける様子が描かれると、ネット上には「コロナ禍初期みたいだな」「パンデミック起きないといいな」「コロナの頃思い出してしまう」といった反響が続出。
その一方で視聴者の間では、家族思いで優しい信右衛門を心配する声も相次ぎ「優しいお父さんとコレラ…嫌な予感しかしない」「いいお父さんほど早く退場しそうで怖い」「父ちゃんの今後が心配」などの投稿も寄せられていた。
【写真】明日の『風、薫る』りんに過去を打ち明ける父・信右衛門
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
そんな中、信右衛門に書の手ほどきを受けるりんと安だが、祭りが楽しみで身が入らない。りんが納屋で探し物をしていると、偶然、父の秘密を見つけてしまう。りんは祭りで虎太郎（小林虎之介）や家族と楽しい時を過ごすが、村には異変が起こり始めていた…。
そんな第2回では村にコレラ感染者が発生。さらに終盤では虎太郎の母の感染も発覚し、りんが衝撃を受ける様子が描かれると、ネット上には「コロナ禍初期みたいだな」「パンデミック起きないといいな」「コロナの頃思い出してしまう」といった反響が続出。
その一方で視聴者の間では、家族思いで優しい信右衛門を心配する声も相次ぎ「優しいお父さんとコレラ…嫌な予感しかしない」「いいお父さんほど早く退場しそうで怖い」「父ちゃんの今後が心配」などの投稿も寄せられていた。