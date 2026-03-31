◆米大リーグ ブルージェイズ５―１４ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が３０日（日本時間３１日）、ロッキーズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、２戦連続アーチを描いた。日米通算２５０号を達成したが、チームは今季初黒星を喫した。

巨人時代のチームメートである菅野と２回２死で初対決。フルカウントから真ん中高めのカットボールに反応したが、空振り三振に倒れた。

２打席目は１点を追いかける５回先頭で迎えた。フルカウントからの８球目、外角低めへのカットボールを冷静に見送って四球で出塁。菅野が５回途中で降板となり、初対決は１打数無安打１四球だった。

守備で存在感を発揮した。７回１死。三塁線への痛烈なゴロに飛び込み、好捕すると一塁へ正確に送球。ファインプレーで場内をわかせた。

９回１死で会心の一撃が飛び出した。左中間ギリギリに到達させる２戦連発弾。日米通算２５０号となった。

チームは菅野の投球に苦しみ、２回まで無得点。それでも、１点を先制された直後の３回にスプリンガーが菅野から左翼へソロを放ち、同点に追いついた。

しかし、先発のポンセが緊急降板した影響もあり、投手陣が踏ん張りきれない。４回に勝ち越しを許すと、６回には２ランを含めて７失点し、リードを広げられた。８回から野手登板となりさらにリードを広げられた。

開幕からの連勝は３でストップ。今季初黒星となった。