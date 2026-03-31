◆米大リーグ マーリンズ５―９ホワイトソックス（３０日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が３０日（日本時間３１日）、敵地・マーリンズ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場。メジャー史上最長に並ぶデビュー４戦連続本塁打はならなかったが、１安打で連続試合安打を継続した。序盤のリードを守り切ったホワイトソックスはシーズン初白星を挙げた。

村上は敵地でのブルワーズとの開幕カード３試合で、３本塁打。日本人、ホワイトソックスの打者としては史上初めてメジャーデビューから３試合連続本塁打を放った。メジャーでもストーリー（１６年、ロッキーズ）、ルイス（１９年、マリナーズ）、デローター（２６年、ガーディアンズ）に次いで４人目の快挙だった。

初回１死の第１打席は二ゴロ。１―０の３回２死一塁での第２打席では、カウント２―１からの４球目、外角低めに外れるチェンジアップを打つと三塁前にボテボテのゴロ。投手が拾ったが送球を諦める内野安打となった。メジャーデビュー以後の安打はすべて本塁打だったため、本塁打以外では初安打だった。続く３番ヘイズが右越えに３ラン。生還した村上は本塁付近でヘイズを迎えた。

４回１死では１番バルガスが１号満塁弾を放って８―０とした。直後の第３打席で村上は、カウント１―１からの高めの球を見逃してストライクとコールされ、ＡＢＳを要求。１・８センチ高めに外れており、判定がボールに覆った。２―１で仕切り直されたたこの打席は空振り三振に倒れた。

６回２死での第４打席は初球の直球を打ち上げて左飛だった。９回１死の第５打席は中飛だった。

ベナブル監督は「ボールがよく見えているようだ。良いチャレンジだった。彼はゾーンをよく理解している。ホームランを打てない時でも、彼は試合にインパクトを与えることができる。素晴らしい仕事だったと思う」と自信を持って疑問を持った判定にチャレンジしたことを称賛。「何度かボールをインプレーにしてくれたし、全力で走っていたのも印象的だった。彼のあのような姿を見られるのは本当に喜ばしいことだ」とノーアーチでも高評価した。

村上はこれまでの３試合はいずれも一塁での出場だったが、４試合目にして初めて指名打者での出場。初出場は６番だったが、２試合目で４番、３試合目で２番と打順が上がっていた。