俳優の速水もこみちが３１日、自身のインスタグラムを更新し、所属事務所を退所することを報告した。

「速水もこみちを応援してくださる皆さまへ」と題して直筆の文書を投稿。「私、速水もこみちは２０２６年３月３１日をもちまして、所属事務所を退所いたします。突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と明かした。

「１０代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に、関係者の皆さま、そしてファンの皆さまの応援とお力添えのおかげで、人生でなかなか経験できないような素敵な景色を共に見させていただきました。皆さまとのご縁は財産だと思っております。心から感謝申し上げます」と思いを記し、「至らぬ点も多々ございますが、このご縁を大切に、皆さまに楽しんでいただけること、喜んでいただけること、そして少しでもお役に立てるよう、精進してまいります」と決意を新た。

「明日４月１日から新たなスタートとなりますが、今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。いつも本当にありがとうございます」と呼びかけた。

速水は２００２年、テレビ朝日系「逮捕しちゃうぞ」で俳優デビューし、０５年、日本テレビ系「ごくせん」でブレイク。１１年４月から１９年３月まで日本テレビ系「ＺＩＰ！」の料理コーナー「ＭＯＣＯ’Ｓ キッチン」を担当。１３年、同番組で紹介したレシピをまとめた料理本が仏・グルマン世界料理本大賞の日本料理部門でグランプリを受賞するなど、芸能界きっての料理上手として知られる。

私生活では、女優の平山あやと１９年８月に結婚した。