インスタグラム更新

カーリング女子で2018年平昌五輪銅メダル、2022年北京五輪で銀メダルを獲得したロコ・ソラーレの吉田知那美が31日、インスタグラムを更新。「3月31日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と報告した。電撃発表にファンの間に衝撃が広がった。

吉田知は2014年ソチ五輪後にロコ・ソラーレに加入。平昌、北京で2大会連続メダルを獲得。「12年間という長い時間、本当にありがとうございました。春の訪れと共に新しい環境へと向かいますがこれからも変わらぬ情熱で、カーリング人生が彩豊かであるよう邁進し続けます」などとつづった。

「さっちゃん、ゆうみ、ゆり。三人の人生が、これからも温かな幸福に満ちたものであることを切に願っています」。藤澤五月、鈴木夕湖、妹の夕梨花にもメッセージを送った34歳。SNS上のファンの間にも驚きが広がるとともに、エールが殺到した。

「待って…！ロコソラーレ知那美さん退団なの…！？」

「これはショックや…」

「吉田知那美マジかよ泣」

「え、嘘でしょ…！？ ロコ・ソラーレといえば吉田知那美選手っていうイメージが強かったから、ショックすぎて言葉が出ない。。」

「寂しいですが、新天地での活躍を期待しこれからも応援し続けます」

「新しい旅路もいろいろあると思いますが、実りの多い、後悔のないものでありますように！ がんばって！」

「退団は寂しいですが、新たな活躍の場で輝く姿を応援いたします」

吉田知は4月6日に開幕する今年創設のプロリーグ「ロックリーグ」（カナダ・トロント）で、チーム「タイフーン」の主将を務める。



（THE ANSWER編集部）