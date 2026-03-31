◆米大リーグ ドジャース―ガーディアンズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間３１日）、佐々木朗希投手（２４）が先発した本拠地・ガーディアンズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１回裏先頭の１打席目は左安を放った。相手左腕メシックの内角ボール気味のシンカーに詰まらされながらも、左翼の前に落ちるポテンヒット。開幕戦以来３試合、１３打席ぶり安打となった。これで昨年から続く連続試合出塁を「３５」とし、自己最長に王手をかけた。

ガーディアンズの先発は、パーカー・メシック投手（２５）。昨年デビューしたばかりの左腕で、大谷は初対戦だった。１回表は朗希が得点圏に走者を背負ったが、無失点で切り抜けた。

大谷は開幕の本拠地・ダイヤモンドバックス３連戦で、開幕戦の１打席目に安打を放ったが、その後は２試合、１２打席連続で安打なし。昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁は「３４」で自己最長にあと「２」とのばして開幕カードを終えた。５四死球があったとはいえ、長打はなく、この日の試合開始前の時点で打率は１割２分５厘。今季初本塁打に期待がかかっている。

あす３１日（同４月１日）の本拠地・ガーディアンズ戦では今季初登板初先発が予定されており、試合前はキャッチボールをして最終調整を行った。