この先、4月1日(水)〜4月13日(月)は、前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多い一方、3日(金)など一時的に晴れる日もあります。気温は平年より高めで20℃前後の春本番の暖かさが続き、大きな寒の戻りはない見込みです。

前線通過で雨多い

4月1日(水)〜7日(火)は、本州〜沖縄にかけて、前線や低気圧がたびたび通過するでしょう。そのため、雨の多い一週間となる見込みです。特に4月4日(土)から5日(日)は西日本から東日本で雨脚が強まり、4日(土)頃は西日本で大雨・警報級の降り方となるおそれがあります。5日(日)は東日本を中心に雨の範囲が広がるでしょう。外出や交通機関への影響に注意が必要です。

春本番の暖かさ

4月1日(水)〜7日(火)は、雨の多い一方で気温は全国的に平年より高めの日が多く、春本番の暖かさとなりそうです。東京や名古屋、大阪では最高気温が20℃前後まで上がる日が多く、4月上旬としては汗ばむような陽気になることもあります。札幌でも日中は10℃を超え、寒さは和らぎますが、朝晩は冷え込みますので寒暖差に注意が必要です。雨の合間の晴れ間でも、蒸し暑さや花粉の飛散の増加に備えてください。

晴れて暖かい日が多い 花粉対策を万全に

4月8日(水)〜13日(月)は、晴れマークが目立つものの、10日(金)頃は近畿や東海、関東、北陸で雨が降るでしょう。最高気温は22℃から23℃くらいまで上がり、晴れて暖かい日も多くなりそうです。ヒノキ花粉のピークを迎えている所もありますので、レジャーの際は引き続き、花粉対策をしてお出かけください。