中国北京郊外にある伝統的な市場にブルドーザーが突進し、多数の死傷者が発生したと香港の星島日報などが30日、報じた。

報道によると、前日29日午前11時ごろ、北京市房山区大韓継村の伝統的な農村市場に一人の男がブルドーザーを運転しながら突進してきた。

公開された映像には、ブルドーザーが突然市場に乱入した後、左右に動きながら商店や商人に衝突する様子が映っていた。

一人の男性が運転席にしがみついて止めようとしたが、構わずに運転を続けた。

結局、さらに数人が加わって運転手を引きずり出した後、ようやくブルドーザーは停止した。その後、人々が集まり、地面に投げ出された運転手に暴行を加える様子も映像に含まれていた。

運転手は50代の男で、事件後に警察に逮捕されたという。

目撃者によると、死者が7〜8人に達するという主張も出ているが、具体的な被害規模は確認されていない。現場では、数人が倒れたまま動かない場面も確認されたと星島日報は伝えた。

ただし、中国当局は公式発表を行っていない。また、オンライン上の映像や情報は、中国国内のインターネットから大部分が削除されたことが分かった。