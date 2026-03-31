宝塚歌劇団は31日、公式ホームページで「出演者を含む宝塚歌劇関係者に対する無断撮影（写真・動画）を禁止する」と発表した。これまでは、特にタカラジェンヌについて“出待ち”“入り待ち”と親しまれる楽屋口付近等での写真、動画撮影について公開を目的とせず、個人の記念として撮影・保管される範囲においては禁止していなかったが「残念ながら、その範囲から逸脱するようなケースを多数確認」したため、一切を禁止する。

歌劇団は「引き続き、宝塚歌劇の運営に携わる全ての関係者が、安心してより良い舞台づくりに精進できる環境の整備を進めてまいります。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」としている。

ホームページでは「阪急電鉄管理区域内での無断撮影（写真・動画）を禁止」としているが、具体的には兵庫・宝塚大劇場、東京宝塚劇場の敷地内（館内・館外、お客様向け営業エリア内・営業エリア外を問いません）。さらには宝塚大劇場の関係者出入口（楽屋口）前のオープンスペースはもちろん、「上記以外の場所におきましても、出演者を含む宝塚歌劇関係者に対する無断撮影（写真・動画）は、用途を問わずお控えください」とした。