俳優の松平健（72）が31日、都内で行われた「“バルサンプロEX”リニューアル新CM発表会」に出席した。

ゴキブリ退治でおなじみの「バルサン」のパッケージがリニューアル。100万円相当の純金ゴキブリが当たる金「のバルサンキャンペーン」企画も実施される。新CMに出演した松平は、定番の金の衣装姿で登場。「おそらく金つながりのオファー」とし「ゴキちゃんを成敗しようという気持ちでお受けしました。見てほっこりできるようなCMに仕上がっている」と笑顔を見せた。

バルサンの3つの有効成分に関連し、自身の必需品は「かつら、金の衣装、マツケンサンバ」だと明かした。長年金の衣装を着用し続けてきたが、心境の変化はないという。「みなさん喜んでいただけるので」とうれしそうで、「金のバルサンも入れれば完璧」とサービスも忘れなかった。

キャンペーンにちなみ、純金ゴキブリの授与式も行われた。レック株式会社の青木光男社長から純金ゴキブリを贈呈された松平は「ぴかぴか。これはゴキちゃん逃げるわ」と絶賛。置き場所についても「家族に相談します」と語り、笑いを誘っていた。