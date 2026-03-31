英国遠征中のサッカー日本代表は、日本時間4月1日午前3時45分キックオフでイングランド代表と聖地ウェンブリー・スタジアムで対戦。この国際親善試合（キリンワールドチャレンジ2026）に向けたスタメンを予想する。

【画像】第二次森保ジャパンの全試合スタメン図

今シリーズは今年6〜7月に開催されるFIFAワールドカップの登録メンバー発表前では最後の強化試合。そのため森保一監督は3月29日のスコットランド戦で、経験の浅い選手を多くスタメン起用し、後半に入るとフィールドプレーヤー10人全員を入れ替える大胆な采配を見せながら、1−0での勝利を掴み取った。

森保監督はW杯に向けたメンバー選考はもちろん、移動を伴う中2日でのイングランド戦も見据えてもいただろう。現状のベストメンバーで臨むはずだ。

W杯優勝候補である相手も、コンディション不良のFWブカヨ・サカやMFデクラン・ライス（いずれもアーセナル）、MFジュード・ベリンガム（レアル・マドリード）などは欠場するが、3月27日のウルグアイ戦で温存した世界最高峰のCFであるハリー・ケイン（バイエルン）やDFマーク・グエヒ（マンチェスター・シティ）などワールドクラスの先発起用が予想される。ちなみに、9万人収容のウェンブリー・スタジアムは事前にチケットが完売している。

まずGKは、スコットランド戦で二度のビッグセーブを見せた鈴木彩艶（パルマ）が引き続き起用されるはず。二番手の座を争う早川友基（鹿島アントラーズ）と大迫敬介（サンフレッチェ広島）が不測の事態に備える。

板倉滉（アヤックス）、町田浩樹（ホッフェンハイム）、高井幸大（ボルシアMG）、冨安健洋（アヤックス）、安藤智哉（ザンクトパウリ）などを怪我で欠く3バックは、スコットランド戦で瀬古歩夢（ル・アーヴル）、渡辺剛（フェイエノールト）、そして1年ぶりの復帰となった伊藤洋輝（バイエルン）でスタート。最終的には橋岡大樹（ヘント）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）という顔触れで試合を締めた。

イングランド戦は昨年10月のブラジル戦や11月のガーナ戦で実績のある渡辺、谷口、鈴木のトリオが有力なものの、伊藤もスコットランド戦で故障明けとは思えない好パフォーマンスだった。組み合わせのバリエーションを広げるうえでも、鈴木、渡辺、伊藤という新しいセットを試す可能性も捨てきれない。

WBとシャドーは入れ替わる可能性も

怪我の遠藤航（リヴァプール）、1年ぶりの代表復帰が叶わなかった守田英正（スポルティング）が不参加のボランチは、スコットランド戦で藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）と田中碧（リーズ）が攻守で気の利いたプレーを見せていた。一方で鎌田大地（クリスタル・パレス）は78分からのプレー、佐野海舟（マインツ）と出番なしと完全に温存しており、このイングランド戦は主力の鎌田と佐野でスタメンを組むはずだ。

右WBは菅原由勢（ブレーメン）から伊東純也（ゲンク）、左WBは前田大然（セルティック）から中村敬斗（スタッド・ランス）、シャドーは佐野航大（NECナイメヘン）と鈴木唯人（フライブルク）から三笘薫（ブライトン）と堂安律（フランクフルト）にスイッチと、いずれもスコットランド戦で後半にプレーした主力がイングランド戦では先発になるだろう。

ただ、主力の南野拓実（モナコ）と久保建英（レアル・ソシエダ）が怪我で不参加となっているシャドーは、今シリーズで最重要のテスト箇所。練習では様々な組み合わせが試されており、中村と伊東がシャドー、三笘と堂安がWBという配置も十分にありえる。

スコットランド戦で後藤啓介（シント＝トロイデン）が試されたCFは、エースの上田綺世（フェイエノールト）をイングランド戦にぶつけるはず。後藤、小川航基（NECナイメヘン）、町野修斗（ボルシアMG）、そして代表デビューのスコットランド戦で傑出したスピードとパワーを見せた塩貝健人（ヴォルフスブルク）がスーパーサブだろう。

ちなみに、スコットランド戦では78分以降、鎌田をアンカーに置き、上田と塩貝で2トップを組む3−1−4−2という超攻撃的な新布陣もテストされた。イングランド戦も1点が欲しい展開になれば、再びこの“ファイアーフォーメーション”で前線の圧力を高めるかもしれない。

スコットランド戦と同じくイングランド戦も11人交代可能な特別ルールとなっており、交代カードの切り方を含めて森保監督の采配が注目される。

（ABEMA／サッカー日本代表）

